Çeşme, plastik kirliliği ile mücadeleye öncülük ediyor

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:14

Size çevre adına güzel haberler vereceğim bugünkü yazımda.

WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) İzmir ve Çeşme ile büyük bir iş birliğine girdi.

WWF, dünyanın dört bir yanındaki şehirleri birleştirerek ve iyi uygulama çözümlerine erişim sağlayarak, belirli bölgelerde uygulanmakta olan başarılı girişimleri ve iyi uygulamaları hızlandırmayı amaçlamakta.

Bu alanda en büyük projelerinden biri de “Plastik Atıksız Şehirler Ağı”

Plastik Atıksız Şehirler Ağı, 1961 yılında kurulan ve halen 100’den fazla ülkede, 5 binden fazla çalışanı ve 5 milyondan fazla destekçisi ile dünyanın önde gelen bağımsız doğa koruma kuruluşu olarak faaliyet gösteren WWF tarafından kurulmuştur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de ülkemizde bir farkındalık oluşturmuş WWF Türkiye ile Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolü imzalamıştır.

Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), “Doğada Plastiğe İzin Yok” kampanyasına tam uyum vaadinde bulunmuştur.

Bir diğer güzel haber de bu büyük proje kapsamında İzmir’in şirin ilçesi Çeşme’nin pilot ilçe seçilmiş olmasıdır.

Çeşme halkı ve Çeşme Belediyesi de projeye sahip çıkmış ve WWF Akdeniz Girişimi’nin Akdeniz’in karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek için yola çıktığı “Akdeniz’in Hazinelerini Korumak” başlıklı yolculuğunda Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılarak 2 yıl içerisinde plastik kirliliğini yüzde 30 azaltmayı taahhüt etmiştir.

Bu tarz haberleri duymak ülkemiz ve geleceğimiz adına nasıl mutluluk veriyor anlatılır gibi değil.

Lakin bahsettiğim gibi tüm Çeşme halkının da bu konuya destek olması şart

Amaç; plastik kirliliğini 2030 yılına kadar yüzde 30 azaltmaksa eğer...

İzmir’in en geç 2030 yılına dek kademeli olarak plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olmasını hedeflemek.

Ne güzel bir hedef ne güzel bir hayal öyle değil mi?

Bakıldığında veriler de umut verici.

Çeşme’de yapılan hane ve hane dışı atık analizi çalışmaları, toplam atığın içerisinde yüzde 27,60 oranında geri dönüştürülebilir atık olduğunu göstermekte.

Malzeme bazlı dağılıma bakıldığında, plastik atıklar bu oranın yüzde 23’ünü oluşturuyor.

Ayrıca, İzmir’de oluşan atıkların yüzde 7,36’sı plastik iken, Çeşme’de bu oran yüzde 11,62’ye yükseliyor. Bu, Çeşme’de yapılacak çalışmaların büyük bir dönüşüm potansiyeli taşıdığını gösteriyor.

Peki Eylem Planı’nda neler var?

İlk olarak Çeşme Belediyesi binasında ve Belediye’nin özel işletmelerinde tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması hedefleniyor.

Özellikle belediyenin organizasyonlarında ve halka açık tüm etkinliklerinde tek kullanımlık plastiklerin kaldırılması planlanıyor.

Orta vadede ise pazar yerlerinde kullanılan plastik poşetlerin aşamalı olarak kaldırılması yerine kese kağıdı kullanılması fikri benimsenmiş.

Plan kapsamında plastik ve diğer geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayan 8 adet mobil atık getirme merkezlerinin sayısının artırılması düşünülüyor.

Özellikle ilçede düzenli halkın katılımının sağlandığı atık toplama etkinliklerinin ve bu konudaki farkındalığın artırılması gerekli.

Plastik atık azaltımı için yapılan tüm faaliyetlerin uygulanması bu konudaki bilinç ve farkındalığın arttırılması ile doğru orantılı.

Diğer bir önemli hususta Çeşme Belediyesi’nin, Eylem Planı’nda yer alan tüm çalışmaları halkla şeffaf bir şekilde paylaşması.

Bakın geçtiğimiz günlerde basına yansıyan Oceans Asia’nın yaptığı bir açıklama var.

Diyorlar ki: “ Pandemi sonrası okyanuslarda 1.6 milyar maske birikti ve bunun doğadan yok olması için gereken süre 450 yıl”

İnanılır gibi değil.

Bu da bize gösteriyor ki geleceğimiz adına “plastik atık” büyük bir sorun.

İzmirli olarak şehrimiz adına bu duyarlığı gösteren, farkındalığı yaratan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çeşme Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.

Umarım bu tarz projelerin sayısı her geçen gün artar. Ve bizler de güzel bir İzmir güzel bir Türkiye ve de güzel bir dünyada nefes almaya devam ederiz.