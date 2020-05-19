Çeşme sokakları Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile donatıldı

19 Mayıs 2020 Salı, 08:48

Çeşme Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi sokakları ve caddeleri “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla ve Türk Bayraklarıyla süsledi.

19 Mayıs coşkusunu bando eşliğinde üstü açık otobüs ile kutlayacaklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. 23 Nisan’da yaptığımız gibi 19 Mayıs coşkusunu da belediyemiz hoparlöründen tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşayacağız. Çeşmeli vatandaşlarımızın evlerinin balkon ve pencerelerine Ayyıldızlı bayraklarımızla birlikte 19 Mayıs günü bekliyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerilerimizin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.