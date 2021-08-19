Emekli Orgeneral Çevik Bir tutuklandı!
Hakkında yakalama kararı olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, adliyede verdiği ifadenin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu. Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi'ne gönderildi.
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