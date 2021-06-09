Çevre Mühendisleri Odası: Müsilaj İzmir Körfezi'ni felakete götürebilir
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay'dan İzmir Körfezi'nin durağan sularının büyük risk olduğunu söyleyen belirterek, "İzmir'de sular, yüzde 98 oranında ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılarak denize deşarj ediliyor. Ancak bu da çözüme yetmiyor. Çevre illerden gelen arıtılmamış sular var. Yeterli önlem alınmazsa İzmir, Marmara'daki benzer sonuçlara yol açabilecek bir ekolojik felakete gidebilir" dedi.
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, akıntıyla birlikte Ege'yi de tehdit etmeye başlarken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. İzmir Körfezi'nin durağan sularının büyük risk olduğunu söyleyen Kınay, "İzmir'de sular, yüzde 98 oranında ileri biyolojik arıtma sistemi kullanılarak denize deşarj ediliyor. Ancak bu da çözüme yetmiyor. Çevre illerden gelen arıtılmamış sular var. Yeterli önlem alınmazsa İzmir, Marmara'daki benzer sonuçlara yol açabilecek bir ekolojik felakete gidebilir" dedi.
Marmara Denizi ve çevresinde deniz yüzeyi ile dibini kaplayan müsilaj (deniz salyası) Ege Denizi'nde de görülmeye başladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde müsilajın akıntı ile birlikte Kuzey Ege'ye giriş yaptığı ve yoğunlaştığı belirtilirken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Kınay, gerekli önlemler alınmazsa İzmir Körfezi'nin Marmara'dakine benzer bir ekolojik felaketle karşılaşabileceğini söyledi.
"İZMİR KÖRFEZİ RİSKLİ BÖLGE"
İzmir Körfezi'nde akıntı hızının durağan olduğunu belirten Helil İnay Kınay şöyle konuştu:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin akıntı hızının artırılması için kanal açılması gibi projeler geliştirme konusunda çalışma yürüttüğünü biliyoruz. İzmir, arıtma kalitesi ile TÜİK’e göre ülke koşullarındaki en iyi kentlerden biri. Suların yüzde 98'i Çiğli ve Güzelbahçe'deki ileri biyolojik arıtma sistemleri ile denize deşarj ediliyor. Ancak bunlar da sorunun çözümü için yeterli değil.
Manisa, Balıkesir, Uşak, Kütahya gibi çevre bölgelerden arıtılmadan gelen sular var. Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri, yüzey sularını kirlilikle birlikte İzmir Körfezi'yle buluşturuyor. Akıntı ile gelen müsilaj, kirlilik yükünde artış ve suların arıtılması konusunda yaşanabilecek bir aksaklık ciddi riskler barındırıyor. İzmir Körfezi yeterli arıtma teknolojilerinin uygulanamaması ve tedbirlerin alınmaması halinde Marmara’dakine benzer ekolojik felakete gidebilir."
"İSTANBUL'DA SORUN ARITMA KALİTESİ"
Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj felaketinin sebebinin atık suların arıtılmadan suya verilmesi olduğunu söyleyen Helil İnay Kınay şöyle devam etti:
"Marmara'da ekolojik bir yıkım yaşanıyor. Biz de bu süreci dehşetle izliyoruz. Kentlerimizde sanayi tesislerinden, tarım alanlarından kaynaklanan kirleticiler eğer sularımızda doğru yöntemlerle arıtılmayınca maalesef bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Marmara Denizi'nde kentlerden gelen atık suların yüzde 60’tan fazlası sadece mazgaldan geçirilerek, arıtılmadan denize veriliyor. Dolayısıyla doğa da karşılığında bu olumsuz sonuçları önümüze sunuyor. Bu felaket sadece Marmara'yı etkilemiyor. Taşınacak sularla birlikte tüm denizlerimiz risk altında. Kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve tarımdaki kontrolsüz kullanım bu yıkımı hızlandırıyor."
"KONTROLSÜZ AVLANMA KÖTÜ ETKİLİYOR"
Turizm ve balıkçılığın da olumsuz etkilendiğini ifade eden Kınay şunları söyledi:
"Marmara'daki tablo denizin su kalitesi ile ilgili olumsuz sonuçların yüzeye vurmuş hali. Dolayısıyla deniz ekosisteminin durumu canlıların da yaşamını tehdit ediyor. Bu balıkçılığı da turizmi de kötü etkiliyor. Deniz patlıcanı ve deniz hıyarı gibi canlılar, deniz ekosistemini onaran dolayısıyla bu müsilaj gibi olayları engelleyen faktörlerden. Kontrolsüz avlanma süreçleri bu dengeyi bozuyor. Denetim sürecinin eksiksiz bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Aksi taktirde deniz ekosisteminin çöküşünü hızlandırıyoruz."
İlgili Haberler
- Müsilaj (deniz salyası) balıklarda zehir etkisi yaratır mı? Uzmanından açıklama
- CHP’nin müsilaj önergesini reddeden AKP aynı sebepten önerge verdi
- Prof. Dr. Naci Görür: Sayın Ulaştırma Bakanımızın müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücü
- AKP'den müsilaj için önerge: "Deniz kirlenmesini önlemek en önemli hedeflerimizden olmuştur"
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker konuştu ilk itiraf ortaya çıktı
- 'AKP'de 20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası
- Demirören'in Kemerburgaz oyunu
- El altından BioNTech iddiası
- 'Tam yapan öğrenci sayısı düşük olacak'
- Düğün dayağında akıl almaz savunma
- Sedat Peker'e 'erişim engeli'
- Dünya genelinde kesinti! Dev siteler çöktü
- Kars'tan acı haber... Jandarma Astsubay şehit oldu
- İmamoğlu'ndan 'rüyasında görmüş' yanıtı