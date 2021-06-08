Prof. Dr. Naci Görür: Sayın Ulaştırma Bakanımızın müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücü
Prof. Dr. Naci Görür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun 'Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek' açıklamasına yanıt verdi.
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun 'Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek' açıklamasının hayret verici olduğunu belirtti.
İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle."
Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara’daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul’u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 8, 2021
NE OLMUŞTU?
Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti:
"Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."
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