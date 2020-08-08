Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullanıldığı alana 12 kat izni verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ının İstanbul’da İl Müdürlüğü olarak kullandığı bina ve arazisi “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Geçen aylarda boşaltılan binanın arazisine 12 kata kadar izin verildi.
İstanbul’un en değerli bölgelerinden Balmumcu’daki arazinin geleceği merak konusu. Beşiktaş, Gayrettepe’de Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binasının bir bölümünün depremde hasar görmesinin ardından boşaltılmıştı.
10 katlı bina 1970’li yıllarda yapıldı. Bakanlık 3 bin 357 mekrekarelik araziye ilişkin yeni imar planlarını dün askıya çıkardı. Planlarda “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun” kapsamında kullanılma üzere aynı kanunda tanımlanan “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildiği duyruldu.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kullanımının sona ermesinden sonra alanın işlevsiz kaldığı belirtilen planda “İşlevsiz kalan kent parçalarının çevresi ile uyumlu olarak işlevlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda imar planı değişiklikleri çalışmaları yapılmışdır” denildi.
Hazineye ait arazi planlarda en son “resmi kurum alanı” fonksiyonundaydı. Yeni planlarla söz konusu arazi ‘ticaret alanı’na dönüştürüldü. 12 kat da izin verildi.
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