Çevreci Komşu Kart geleceği şekillendiriyor

28 Şubat 2021 Pazar, 02:00

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede cam, kâğıt gibi nitelikli atıkları ödül sistemi içinde topladıkları “Çevreci Komşu Kart” projesinin Türkiye’ye yayılması halinde, ülke ekonomisi için en az 5 milyar dolarlık bir kaynak yaratılacağını söyledi.

Muratpaşa, 510 bini aşkın nüfusu, sahip olduğu iş ve alışveriş merkezleri, kafe ve restoranları, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneleri, 5 yıldızlı otelleri, kent parkları, tarihi ve turistik noktalarıyla Antalya’nın kalbi, kent yaşamının merkezi. Bir yılda yaklaşık 180 bin ton atığın çıktığı bu mega ilçe, belediye başkanı Ümit Uysal’ın başlattığı projelerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen “Sıfır Atık” programı kapsamında Antalya’nın ilk “Sıfır Atık” belgeli ilçesi oldu.

Muratpaşa’yı adım adım sıfır atık ilçesi olmaya doğru götüren süreç, Nisan 2016’da başladı. Başkan Uysal’ın tüm ayrıntılarıyla üzerinde çalıştığı “Çevreci Komşu Kart” projesi, pilot olarak seçilen iki mahallede başladı. “Atma-Biriktir-Kazanalım” sloganıyla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesinde cam, kâğıt, plastik, metal gibi nitelikli evsel atıkları atmayıp biriktiren ve belirlenen gün ve saatte sokağından geçen “Çevreci Komşu Kart” ekiplerine teslim eden Muratpaşa sakinleri, anlaşmalı marketlerde, fırınlarda, sinema salonlarında harcayabilecekleri, isterlerse eğitim bursu olarak bağışlayabilecekleri puanlar kazandı. Proje, başarısının ardından kısa sürede tüm ilçede uygulamaya alındı.

YURTTAŞA 5 MİLYON LİRA

Projeyle Nisan 2016’dan Aralık 2020’ye kadar geçen sürede 15 milyon 543 bin 241 kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Toplanan bu atıklar karşılığında 4 milyon 959 bin 425 milyon lira karşılığı puan kartlara yüklendi. “Çevreci Komşu Kart”la, Muratpaşa Belediyesi ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yaratırken kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı. “Çevreci Komşu Kart”, 125 bin 396 ağacı kesilmekten kurtardı, 87 milyon 725 bin 336 kilovat elektrik, 39 kilogram demir ve 145 bin 361 litre benzin tasarrufu sağladı.

TÜM TÜRKİYE’DE

Muratpaşa Belediyesi, yeni yılda para kart özelliği kazanan yeni “Çevreci Komşu Kart”ı devreye aldı. Artık üye işyeri sınırı olmadan Türkiye’nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm işyerlerinde kullanılabiliyor. Yeni kartlar online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde geçerli. Ayrıca kazanılan puanlar tüm bankamatiklerden nakit para olarak da çekilebiliyor. Belediye başkanı Ümit Uysal, “Çevreci Komşu Kart” projesinin bir ödül sistemi içinde nitelikli atıkları toplamasıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Projenin belediyenin atık toplama maliyetlerinde de önemli bir tasarrufu sağladığını dile getiren başkan Uysal, “ ‘Çevreci Komşu Kart’ diğer tüm belediyelerde uygulansa en az 5 milyar dolar kazanç sağlar” dedi.