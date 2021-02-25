Çevreci kulüpten kahve telvesiyle forma!

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:10

İngiltere 4. Ligi’nde mücadele eden Forest Green, kahve artıklarından ürettiği yeni formasını tanıtırken formaların gelecek hafta ilk kez giyileceği ve yeni sezonda satışa sunulacağını açıklandı.

BBC Sports’da yer alan haberde, daha önce bambudan forma üreten Forest Green’in yeni sezon formalarının üretimi için kahve telvesi kullanacağı belirtildi. Kulübün ortaklarından ve aynı zamanda İngiliz enerji şirketi Ecotricity’nin sahibi olan Dale Vince, BBC’ye verdiği demeçte bu sezonki formalarda kullandıkları bambudan sonra kahve artıklarından forma üreterek çok daha çevreci bir kulüp olacaklarını söyledi. Vince, ‘’ Üreteceğimiz formalar işlenmemiş bir maddeyi kullanmakla ilgili değil. Formalar, kahve telvesi ve geri dönüştürülebilir plastik şişelerin birleşiminden oluşacak ve özel bir işlemle organik hale gelecek. Bambudan daha hafif bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Plastiği en aza indirmenin bir avantajı var. Futbol dünyasının uyanma ve gezegenin geleceği hakkında kahveyi koklama zamanı geldi. ‘’ ifadelerini kullandı.

EN ÇEVRECİ KULÜP

Forest Green’in bambudan üretmiş olduğu formalarla, FIFA tarafından 2017 yılında ‘’ dünyanın en çevreci kulübü ‘’ olarak tanınmıştı. Ayrıca kulüp 2018’de Birleşmiş Milletler Karbon Nötr Sertifikası’nı alan ilk kulüp olmuştu. Kulübün aldığı karar doğrultusunda oyunculara sadece vegan yiyecekler sunuluyor ve stadyumun tamamı ahşaptan oluşuyor. Arsenal’in sağbeki Hector Bellerin, geçtiğimiz yıl kulüpten hisse aldığını ve çevreci politikaları destekleyeceğini söylemişti.