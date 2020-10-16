Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü salgın nedeniyle ertelendi
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, koronavirüs salgınından dolayı 2021’e ertelendi.
Ailesi tarafından yazar, şair ve doktor Ceyhun Atuf Kansu adına 1986 yılından beri düzenlenen şiir ödülü, salgından dolayı bir yıl ertelendi.
Karara göre, 2021 yılında Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü için aday yapıt alınmayacak ve ödül verilmeyecek.
Ödül, aradan geçen iki yılda (2020 ve 2021) çıkan kitaplar ve hazırlanan dosyalar üzerinden 2022’de yeniden verilmeye başlanacak.
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