Ceylan yeni filmiyle geliyor

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Film, Anadolu’nun bir köyünde zorunlu görevini tamamlayıp İstanbul’a atanmayı bekleyen genç öğretmen Samet’in umutsuzluk hissini ve kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile tanışmasının ardından yaşadığı değişimleri konu alıyor. Filmin başrollerini Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar paylaşıyor.

“Kuru Otlar Üstüne”nin 2022 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 2006 yapımı “İklimler”den bu yana her filminin ilk gösterimini Fransa’daki Cannes Film Festivali’nde yapan Ceylan’ın, yeni filminin de ilk olarak Cannes’da gösterileceği belirtiliyor.

Ceylan’ın yeni filmi, geçen yıl Avrupa Konseyi’nin Eurimages Fonu’ndan 470 bin Avro, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan da 2 milyon TL yapım desteği aldı. Film, TRT’nin düzenlediği 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde bu yıl ilk kez verilen Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü’nü almıştı.