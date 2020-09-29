Cezaevinde akıl almaz usulsüzlük: 1'i doktor 12 gözaltı
Mersin'de Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan aralarında 1 doktor ve 1 infaz memurunun da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli ise aranıyor.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kaspamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi.
Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Ardından da bu sabah şafak vakti operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 16 şüpheliden 12'si yakalanarak, gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.
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