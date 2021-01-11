Cezaevindeki Melek İpek'ten mesaj var

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:58

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, iddiaya göre evlerinde geçen perşembe gecesi çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek (31),eşi Ramazan İpek'i (36) aralarında çıkan arbedede av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından jandarmayı arayarak teslim oldu. İpek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Kendisine işkence eden Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldüren Melek İpek'in jandarmadaki ifadesi, şiddetin boyutlarını ortaya komuştu.

İfadede Melek İpek, cinsel saldırıya maruz kaldığını anlatarak, "Öldürmemesi için yalvardım. Kızlarımın üstüne kapandım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım. Çıplak halde ve ellerim kelepçeliydi. Avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda buldum kendimi" demişti.

(Ramazan İpek)

MELEK İPEK: ADALET YERİNİ BULACAK

Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi´nde kalan Melek İpek´i ziyaret eden avukat Ahmet Onaran, müvekkilinin sağlık durumuyla ile ilgili sıkıntıları cezaevi yetkililerine bildirdiğini açıkladı.

Melek İpek´le konuşan Onaran, "Kızlarını çok özlediğini, desteğiniz, duyarlılığınız ve dualarınız için çok teşekkür ettiğini, adaletin yerini bulacağını ve bir an önce evlatlarına kavuşacağını söyledi. Burada nasılsın diye sorduğumda 'En azından burada dayak yok' diye cevap verince tutulup kaldım" dedi.

"ÖZGÜR KALACAĞINA İNANCIMIZI KORUYORUM"

Melek İpek´in tutukluluk sürecine itiraz edeceklerini açıklayan Onaran, "İtiraz sürecinde dosyasının daha dikkatli ve özenli gözler tarafından okunduğu zaman Melek İpek´in bir an önce özgür kalacağına inancımızı koruyorum" diye konuştu.