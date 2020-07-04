Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

Burdur’da cezaevinden izinli çıkan Tarkan A., boşanma aşamasında olduğu Sevil A.’yı bıçaklayarak öldürdü.

AA
04 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:09
Abone Ol google-news

Burdur'un Çavdır ilçesinde açık cezaevinden izinli çıkan Tarkan A., boşanma aşamasında olduğu Sevil A.’yı bıçaklayarak öldürdü.

İlçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu Sevil A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tarkan A, üzerinde taşıdığı bıçakla Sevil A'yı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.


Video Haberler