Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı

12 Haziran 2020 Cuma, 12:27

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıkan 44 yaşındaki N.S., 33 yaşındaki gelinleri B.Ş.’nin evine gitti.

Aralarında konuşan N.S. ile B.Ş., tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle mutfaktaki bıçağı alan N.S., B.Ş.’yi sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtı.



Kanlar içerisinde yere yığılan kadının komşuları bağrışma seslerini duyunca Bursa İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Ekipler, verilen adresteki evin kilitli kapısını kırarak içeri girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatan B.Ş. ile karşılaştı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın hayata tutunamadı.



Olayda kullanılan ekmek bıçağı evin içerisinde bulunurken, 44 yaşındaki N.S. ise Gürsu ilçesindeki ev adresinde kısa bir süre sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını itiraf eden N.S.; B.Ş. ile aralarında anlaşmazlık olduğu için kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak B.Ş.’nin sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını söyledi.



Şüpheli kadın adliyeye sevk edildi



Yakalandıktan sonra karakola götürülen N.S. burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye getirilirken gazetecilerin sorularını inkar eden N.S. "Ben yapmadım, Ben kimseye bir şey yapmadım" diye konuştu.



Katil zanlısının kardeşinin maktul ile nişanlı olduğu bir süre sonra evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

