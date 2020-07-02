Cezası bitti, takımının başında!
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 1 maçlık cezasını Fenerbahçe mücadelesiyle tamamladı.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 1 maçlık cezasını Fenerbahçe mücadelesiyle tamamladı.
Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, ligin 28. haftasında Göztepe’nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe müsabakasında takımının başında yer alamadı. Mücadelede Karaman’ın yerine antrenör Hasan Özer görev alırken, tecrübeli teknik adam hakem kararlarından dolayı yerinde bir an olsun duramamıştı.
Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçta kulübeye geri dönecek.
Video Haberler
- Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!
- Metiner'den 'Erdoğan'a yalakalık' yanıtı
- Başakşehir’deki bir fabrikada yangın çıktı
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu