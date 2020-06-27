Cezayir’de Covid-19 vaka sayısında rekor artış

27 Haziran 2020 Cumartesi, 14:07

Cezayir’de koronavirüs vakalarında önemli bir artış görüldü. Son 24 saatte 240 vaka tespit edidi. Yetkililer, halkın tedbirlere uymadığı gerekçesiyle artışa neden olabileceğini söyledi.

TOPLAM VAKA SAYISI 12 BİN 685

Cezayir Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Cezayir’in son 24 saat içerisinde 240 korona enfeksiyonu kaydettiğini açıkladı. Cezayir’deki korona Virüsünün İzlenmesi Bilim Kurulunun Sözcüsü Jamel Fouar, günlük basın toplantısında toplam vaka sayısının 12 bin 685’e yükseldiğini belirtti. Koronavirüsden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 885 oldu. Cezayirli olan Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Idir Betam, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan koronavirüs artışının vatandaşların davranışından kaynaklandığını söyledi.

Kuzey Afrika’nın en çok etkilenen ülkesi olan Cezayir’de Şubat sonunda ilk korona vakasının açıklanmasından bu yana son 24 saatte enfeksiyon sayısındaki en büyük artış gördü. Daha önceki en fazla günlük vaka rekoru 28 Nisan’da yaşanmış 199 olarak açıklanmıştı. Ülkede açıklanan 240 vaka sayısı ise rekor olarak kayıtlara geçti.





