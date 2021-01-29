Cezayir’de eski başbakanların yargılandığı yolsuzluk davasında karar açıklandı
Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal için mahkeme karar verdi. Uyahya 15, Sellal 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, kamuoyunda "Muhyiddin Tahkut yargılaması" ve "Buteflika'nın seçim kampanyasının finansmanında yolsuzluk" olarak bilinen davada nihai kararı açıkladı. Uyahya 15, Sellal 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, aynı davada yargılanan eski sanayi bakanları Yusuf Yusufi'nin cezasını 5 yıldan 3 yıla, Mahcub Bidde'nin cezasını ise 5 yıldan 2 yıla indirdi. Eski Turizm Bakanı Yamine Zerhuni'nin daha önce iki yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından beraatine karar verdi.
Eski Başbakanlar, 1 Temmuz'da da ülkenin en büyük iş adamları odası olan Cezayir İşadamları Forumunun başkanlığını yapan Ali Haddad'ın şirketi tarafından yapılan büyük kamu ihalelerindeki usulsüzlüklere ilişkin suçlamalardan dolayı 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
YOLSUZLUK KARŞITI PROTESTOLAR
Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde geçen yıl 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.
Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.
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