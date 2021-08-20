Cezayir’i kum fırtınası vurdu
Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.
Cezayir’in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü. Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi.
Cezayir’i kum fırtınası vurdu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 19, 2021
Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
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