Cezayir’i kum fırtınası vurdu

Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu.

İHA
20 Ağustos 2021 Cuma, 00:35
Cezayir’i kum fırtınası vurdu
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Cezayir’in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü. Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi.

Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.


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