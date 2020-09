CGV Mars COO’su: Nurdan Ulu Horozoğlu: ‘Eğlence vergisinde indirime gidilmeli’

05 Eylül 2020 Cumartesi, 15:42

“Tenet”in gösterime girmesi tüm dünyada büyük bir beklenti yarattı. Pandemi yüzünden aylardır kapalı olan salonlar bu filme çok bel bağlamış gibi. Sizin beklentileriniz ne düzeyde, “Tenet” izleyiciyi salonlara çekecek gibi mi, bir nefes aldıracak mı işletmeciye?

Uzun ve zorunlu bir karantina sürecinin ardından insanlar sosyalleşmeyi, sokağa çıkabilmeyi ve eski alışkanlarını çok özlemişti. Tabii sinemaya gitmeyi de… İlk iki hafta boyunca izleyici rakamları artarak ilerledi. Çünkü beyazperdede film izlemenin yerini hiçbir şey tutmuyor. 2015 yılındaki MERS salgını sonrasında Jurassic World gösterime girdiğinde sinemalar dolup taşmıştı. Biz de Christopher Nolan’ın sinemaseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen son filmi "Tenet"in de aynı etkiyi yaratacağını öngörüyoruz. Nitekim, 26 Ağustos itibarıyla özellikle IMAX salonlarda sabah seanslarından itibaren başlayan bir Tenet yoğunluğu da gözümüze çarpıyor. Nolan’a yakışır bir gişe rakamına erişeceğini düşünüyoruz.

COVID-19 pandemisi sektörde ne kadarlık bir daralma/küçülme/zarar yarattı? Toparlanmak ne kadar sürer sizin açınızdan?



Pandemi sürecinde pek çok sektör gibi sinema sektörü de yara aldı, yapımcısından yönetmenine tüm sektör paydaşları bu durumdan zarar gördü. Ancak uzun vadede sürecin bu durumun devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Pandemi sürecinde de salgın sonrası kontrollü sosyal yaşamda da sinema ekosisteminin hızlıca ayağa kalkması için paydaşlarla farklı senaryolar için çözüm yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte sektörün tüm paydaşları olarak birlikte hareket etmemizin ve çözüm yolları aramamızın değerli olduğunu düşünüyoruz.



Devletin bu konuda size nasıl destek olmasını istersiniz, o konuda bir sıkıntı ya da eksik var mı?



Mart ayından bu yana yaşanan tüm süreçlerde yetkili mercileri ile temas halindeyiz. Sürecin başından itibaren devletimiz, Kültür Bakanlığımız bizi yalnız bırakmadı, bu anlamda hem bize hem de sektörümüze verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. KDV indiriminin sektöre büyük katkısı olacağına eminiz. Ayrıca eğlence vergisine ilişkin benzer bir önlemin, vergilendirmenin temel amacı olarak, ekosistemin normalleşmesi açısından tüm sektöre büyük bir yardım sağlayacağına inanıyoruz.



“Tenet” sonrası hangi filmler var gösterim programında izleyicinin çokça ilgisini çekeceğini düşündüğünüz?



Nolan’ın son filmi "Tenet" ile birlikte sinema sektörü de eski canlılığını yavaş yavaş kazanıyor, "Tenet"in ardından her ilgi alanına göre birçok film gösterime girecek. Özellikle sinemaseverlerdeki Nolan ve "Tenet" heyecanını salonlarımızda da daha ilk günden gözlemliyoruz. Eylül ayında hemen hemen her hafta sinemaseverler tarafından merakla beklenen filmler vizyona girecek. Bu filmlerin içinde stüdyolara ait beğeniyle izlenen animasyon filmleri de bulunuyor. Bazılarını belirtmek gerekirse 4 Eylül "Mulan", 11 Eylül "Onward", "The New Mutants" ve 18 Eylül "Scoob!" filmlerini söyleyebiliriz.



Çok izleyiciyi çekmeyen ama etkisi çok olabilecek bağımsız/art house sinemaya desteğiniz aynı şekilde devam edecek mi bu süreçte?



CGV Mars Cinema Group olarak 2017 yılında bağımsız sinemaya ve sanat filmlerine destek vermek; hem ulusal hem de uluslararası festivallerde boy göstermiş, ödüller toplamış, kendinden söz ettirmiş filmleri daha çok seyirciyle buluşturmak hedefiyle CGV Arthouse’u hayata geçirdik. Şu anda İstanbul’dan Samsun’a, Ankara’dan Diyarbakır’a 8 ildeki 14 Arthouse’larımızda bağımsız sinema tutkunlarına diğer sinema salonlarında izleyemeyecekleri filmleri sunuyoruz. Ayrıca 18 yıldır !f İstanbul ile bağımsız filmleri destekliyoruz. Yeniden açılışımıza özel Arthouse filmleri için 10 TL kampanyası yaptık, bundan sonra da sanat filmlerine, bağımsız sinemaya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.