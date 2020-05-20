Chelsea, Fransız forvetin sözleşmesini uzattı
Chelsea, Fransız forveti Giroud'un sözleşmesini uzattı.
İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de Fransız forvet Olivier Giroud'un sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin opsiyon hakkı kullanılarak 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Takımda kalmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Giroud, "Ortam güvenli olduğunda Stamford Bridge'de taraftarımızın önünde Chelsea formasını giymek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.
2018 yılının ara transfer döneminde Arsenal'dan transfer edilen Giroud, bu sezon Chelsea ile çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.
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