Chelsea Real Madrid'i eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Chelsea, İngiltere'de oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasında Madrid'i 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Chelsea'nin gollerini 28. dakikada Timo Werner ve 85. dakikada Mount kaydetti.
Chelsea'de Lampard'tan sonra göreve gelen Tuchel İngiliz devini finale çıkarmayı başardı.
Yarı finalin ilk maçı İspanya'da oynanmış ve taraflar sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı.
DEV FİNAL İSTANBUL'DA
Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Manchester City ile Chelsea Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki İngiliz devinin oynayacağı mücadelenin seyircili oynanması bekleniyor.
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