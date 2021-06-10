Chiellini, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu ve Hakan'ı kontrol edeceklerini söyledi.

10 Haziran 2021 Perşembe, 22:46

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye oynayacakları 90 dakikaya iyi hazırlandıklarını söyleyen İtalya'nın tecrübeli ismi Chiellini, "Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Maçta neden böyle olmasın diye düşünüyoruz" diye konuştu. Ünlü savunma oyuncusu, iyi bir sezon geçiren Milanlı Hakan Çalhanoğlu'na dikkat etmeleri görektiğini söyledi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda İsveç'e elenmelerinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Chiellini, "Çok önemli bir turnuvaydı 2018'deki Dünya Kupası. San Siro Stadyumu'nda İsveç karşısında elenmemiz bizi çok üzdü, hayal kırıklığına uğrattı. Ancak sonrasında bir motivasyon kaynağı oldu. Tekrar dirilmek ve takıma yeni bir ruh kazandırmak için büyük bir motivasyon kaynağı haline geldi. O zaman da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan birçok oyuncu döndüğümüzde çok hoş karşılanmamıştı. EURO 2020'de duygularını canlandırmak istiyoruz. Taraftarımıza şampiyonada farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

