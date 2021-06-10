Roberto Mancini: "Türkiye harika bir takım"

10 Haziran 2021 Perşembe, 19:16

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı öncesinde A Milli Takım'ın rakibi İtalya'da Roberto Mancini ve Giorgio Chiellini düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Roberto Mancini'nin açıklamaları şöyle:

"Burada oynayan diğer takımlar gibi bizim de zor bir takvimimiz var. Türkiye gibi harika oyunculara sahip bir takıma saygı duymamız gerekiyor. Türkiye'ye çok saygım var ve kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor."

"TARAFTARLARIN DÖNMESİ HARİKA"

"Ne kadar çok taraftar olursa o kadar mutlu oluruz.Yarınki maçta tribüne gelecek taraftarlar çok önemli. Taraftarlar içinde Türk taraftarlar da olacak ancak bu kadar uzun süren bir pandemi dönemi sonrasında tekrar onları görmek harika bir duygu.

"İYİ BİR EKİBİMİZ VAR"

"2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde de kadromuz yeterliydi. Şu an daha da iyi durumdayız. Harika bir oyuncu grubumuz ve çok iyi bir ekip ruhu var. Amacımız elbette finale ulaşmak. Lorenzo çok önemli bir oyuncu. Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir isim. Son yaşadığı sakatlık bizi üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Ona çok güveniyoruz. Umarım en yakın zamanda toparlar ve takıma döner."

Giorgio Chiellini'nin açıklamaları ise şöyle:

"2018 bizim için çok önemliydi. İsveç’e karşı oynadığımız maç bizim için hayal kırıklığıydı ancak sonrasında toparlanmamız için yardımcı oldu. Yeni bir ruh kazanmamız için motivasyon kaynağı oldu. Bu yıl çok daha farklı bir performans sergilemek istiyoruz. Türkiye güçlü bir takım. Bazı isimleri İtalya'dan biliyoruz. Zor bir maç olacak."