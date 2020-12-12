CHP ABD Temsilcisi Özcan'dan Joe Biden yorumu

12 Aralık 2020 Cumartesi, 13:13

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Medyascope’un haftalık “This Week in Turkey” isimli programına katıldı. Özcan, ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’dan CHP’nin beklentileri olup olmadığına ilişkin soruya “Ne ABD’den ne de başka bir ülkeden hiçbir beklentimiz yok. Her ülke kendi iç işleri ile meşgul olmalıdır. Ancak AKP geçmişte hem Washington hem Brüksel’den çok büyük destekler gördü. Bunu da unutmamak lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nı kurarak bir başarı elde ettiğini dile getiren Özcan, ittifaktaki durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın mimarı ve lideridir. Kılıçdaroğlu’nun başarısı Millet İttifakı’nın başarısı ve oyu ile ölçülür… Bu ittifak sayesinde yüzde 9.9 oy alan İYİ Parti Meclis’e girebilmiş; göreceli olarak daha küçük olan Saadet Partisi ve Demokrat Parti kamuoyunda daha görünür hale gelmiş ve TBMM’de temsil hakkı kazanmışlardır…

2019 yerel seçimleri bu başarı hikayesi için de iyi bir örnek olmuştur. İstanbul, Ankara gibi şehirlerin belediye başkan adayları bizzat Kılıçdaroğlu’nun stratejik desteği ile aday olmuşlardır. Parti içindeki direnci de ikna ederek Kılıçdaroğlu kırmıştır.”

“Kılıçdaroğlu 2010’da Genel Başkan seçildiğinde zaten çok zor bir siyasi miras devir almıştı. O zaman, AKP adeta gücünün zirvesindeydi. Birkaç ay sonra Eylül 2010’da referandum ile yargı tamamen kontrol altına alındı. AKP ve FETO ortaklığı ile yürütülen Ergenekon ve Balyoz davaları ile sivil darbeler yapılıyordu. Medya ve muhalifler susturuldu; yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. AKP’ye karşı rakip çıkabilecek merkez sağ partiler ortadan kaldırıldı. Bu detayları unutmamak lazım.”

‘TÜRK EKONOMİ ÜRETİMİNİN YÜZDE 75’İ CHP’Lİ BELEDİYELERİN YÖNETİMİNDE’

“Kılıçdaroğlu’nun 2010’da devir aldığı dönemden bugüne Türkiye’nin siyasi haritası değişmiştir. Yerel seviyede CHP artık muhalefet değil, iktidara gelmiştir. Türk halkının yarısından fazlası ve Türk ekonomi üretiminin yüzde 75’i CHP’li belediyelerin yönetimi altındadır. Artık CHP ne yapıyor sorusuna cevaben sadece siyasi manifesto ve parti kitapçıkları ile değil, bizzat örnekler ve gerçekleştirdiğimiz projeler ile cevap verebiliyoruz. Bu büyük bir mutluluk.”

‘TÜRK HALKININ GELECEĞE BORÇLANMASINI SAĞLAYAN YANDAŞLAR’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği 5 gruba ait olan ‘kamu-özel işbirliği’ projelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özcan, “CHP serbest piyasaya inanır ve iş dünyasına önem verir. Ancak 5’li Çete olarak adlandırılan gruba iş insanı demek haksızlık olur. Onlar iş adamı değil; hükümete yakın olmaları sebebiyle, AKP siyasetini ve medyasını fonlamak amacıyla çok büyük projelere kat be kat maliyet katarak, Türk halkının geleceğe borçlanmasını sağlayan yandaşlardır. Onların mega projelerini millileştirmek tüm halkımız için önemli olacaktır” diye konuştu.