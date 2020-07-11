CHP, açık oylama istedi: Kara lekeye imza atanlar tarihe geçsin
CHP Grubu, “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerinde açık oylama önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bu barolar yasa teklifini yıllar sonra gençler merak ederlerse, yüzyıllık cumhuriyet tarihine kara leke olarak düşen, bu geceye kimler imza attı? Bunların adları nedir diye, işte onun için verdik” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda sabaha karşı kabul edilen “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” müzakerelerinde CHP Grubu, teklifin tümü üzerindeki oylamanın açık oylama olarak yapılması için önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “‘Kabul edenler… Etmeyenler…’ Elimizi kaldırır, geçer giderdik ama biz tarihe not düşmek istedik. Bu barolar yasa teklifini yıllar sonra gençler merak ederlerse, yüzyıllık cumhuriyet tarihine kara leke olarak düşen, bu geceye kimler imza attı? Bunların adları nedir diye, işte onun için verdik. Onlar veremezlerdi çünkü kendi adlarını hiç kimseye söyleyecek yüzleri olmayacak tarihte, ama buradakiler onurla dolaşacaklar, onun için istedik” dedi.
CHP’nin önergesi üzerine elektronik cihazla yapılan oylama sırasında da Özkoç, “Hadi tarihe geçin” diye seslendi. AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise “Baroların saltanatı bitti” ifadelerini kullandı. 417 milletvekilinin katıldığı açık oylamada, 251 kabul, 163 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz oy çıktı. Teklif kabul edilerek, kanunlaştı.
Açık oylamanın sonuç tutanaklarına göre, AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir’in çekimser kalması ise dikkat çekti.
Video Haberler
- TBMM'de tekbirli sevinç!: Böyle kutladılar
- Erdoğan, kendi Ayasofya kararını yine kendi eleştirmiş
- Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu
- Kılıçdaroğlu Ayasofya için ne demişti? İşte o sözleri
- Ünlü oyuncu evlilik sorusuna böyle yanıt verdi
- Bir babanın en acı anı...
- Çok sert çıkış: Terör örgütüne dönüştü, deşifre edeceğiz
- Eski futbolcu düşen çocuğu havada böyle yakaladı!
- Sarıyer'de ormanlık alanda yangın çıktı
- Bekar erkekler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin