CHP, açık oylama istedi: Kara lekeye imza atanlar tarihe geçsin

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 16:18

TBMM Genel Kurulu’nda sabaha karşı kabul edilen “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” müzakerelerinde CHP Grubu, teklifin tümü üzerindeki oylamanın açık oylama olarak yapılması için önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “‘Kabul edenler… Etmeyenler…’ Elimizi kaldırır, geçer giderdik ama biz tarihe not düşmek istedik. Bu barolar yasa teklifini yıllar sonra gençler merak ederlerse, yüzyıllık cumhuriyet tarihine kara leke olarak düşen, bu geceye kimler imza attı? Bunların adları nedir diye, işte onun için verdik. Onlar veremezlerdi çünkü kendi adlarını hiç kimseye söyleyecek yüzleri olmayacak tarihte, ama buradakiler onurla dolaşacaklar, onun için istedik” dedi.

CHP’nin önergesi üzerine elektronik cihazla yapılan oylama sırasında da Özkoç, “Hadi tarihe geçin” diye seslendi. AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise “Baroların saltanatı bitti” ifadelerini kullandı. 417 milletvekilinin katıldığı açık oylamada, 251 kabul, 163 ret, 1 çekimser, 2 geçersiz oy çıktı. Teklif kabul edilerek, kanunlaştı.

Açık oylamanın sonuç tutanaklarına göre, AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir’in çekimser kalması ise dikkat çekti.