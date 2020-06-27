CHP Adalar İlçe Başkanlığı'ndan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek

27 Haziran 2020 Cumartesi, 12:08

Adalar ilçe Başkanlığı açıklamasında "23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin elde ettiği büyük başarının birinci yıl dönümünde İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’nun 7 yıl önceki tweetleri nedeniyle 5 ayrı gerekçeden aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasının istinaf mahkemesince onanması Türkiye’de yargının AKP’nin baskısı ve kontrolü altında olduğunun bir kanıtıdır" denildi.

CHP Adalar İlçe Başkanığı açıklaması özetle şöyle:

"Herkes bu kararın hukuki değil, siyasi olduğunun farkındadır. Artık sandıkta başarı elde edemeyeceğini çok iyi bilenler, iktidarı kaybetmemek uğruna siyaseti yargı yoluyla dizayn etmeye çalışmaktadır. Seçim sürecindeki başarısızlıklarını hazmedemeyip hak, hukuk tanımayan âdeta intikam almaya odaklanan iktidar, evrensel hukuk değerlerini hiçe sayan kendilerinin sopası haline gelen yargı mensuplarıyla beraber aldıkları bu kararla toplumumuzun vicdanını yaralamışlardır. Tavsiyemiz, bu yargı mensuplarının 2013 yılında iktidarı elinde bulunduranların FETÖ’yü öven twitleri için de aynı hassasiyeti göstermeleri ve devlet kanallarına Osman Öcalan’ı çıkartanların peşlerine de düşmeleridir.

'İKTİDAR SİNDİRME POLİTİKASI UYGULUYOR'

Ülke olarak tarihimizin en zor ve karanlık günlerine tanıklık ettiğimiz bu süreçte, iktidar muhalif kesimler üzerinde sindirme politikası uygulamaktadır. Yapılan en ufak bir eleştiriye tahammül edemeyen, gerçekleri dile getirenleri özgürlüklerini alıkoymakla tehdit eden iktidar asli görevlerinden bihaberdir. Gerek ekonomik gerekse sosyal yönden en sıkışık dönemi yaşamakta olduğumuz bu günlerde yargı eliyle belediyelerimizin yardımlarını engelleyerek, il başkanlarımızı yargılayarak, milletvekilliklerimizi düşürerek dikkatleri başka yöne çekmek, kötü yönetimin üzerini örtmek istemektedir. Ama halkımızla sokaklarda, pazarlarda, işyerlerinde, kahvehanelerde birlikte olan bizler, yaşanan sıkıntıları gözü kulağı saraydan gelecek talimatlarda olanlardan daha iyi görmekteyiz. İktidar mensupları bu yoksulluğu, işsizliği görmeyip muhalif kesimlerin üzerine uygulamaya çalıştığı bu sindirme politikasını devam etmeye çalışırsa tıpkı 2019 İstanbul seçimlerinde olduğu gibi tekrar sandıkta hezimete uğrayacaktır.

'BİZİMLE GELEN BAHAR KIŞA DÖNMEYECEK'

Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçesi olarak, yapılan bu mesnetsiz suçlamalara ve iftiralara rağmen yargıya, adalete olan inancımızı korumaya devam edeceğiz fakat gerekli karşılığı vermekten de hiçbir zaman çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. “Herkes için Adalet” diyerek çıktığımız bu yolda, mücadelemizden ve ilkelerimizden bir an olsun vazgeçmeden büyüyerek ve birleşerek devam etmekteyiz. Bizi durdurmak, mücadelemizi baltalamak isteyenler şunu bilmelidirler ki, İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu asla yalnız değildir, davası davamızdır. Ve şunu bilmelidirler ki, bizimle gelen bahar kirli oyunlarıyla asla kışa dönmeyecektir. Saygılarımızla…"