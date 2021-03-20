CHP Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül: "Cumhurbaşkanı kanunu kaldıramaz. Sözleşmenin feshi meşru değil"
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine yönelik açıklama yaptı. Bülbül, kararın meşru olmadığını ve Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi olmadığını söyledi.
Usulüne uygun olarak onaylanan ve yürürlüğe girer uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu hatırlatan Bülbül, “Uluslararası antlaşmalar esas olarak mecliste görüşülerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilmesi için, Meclisin bu anlaşmaların onaylanmasını bir kanunla uygun bulması gerekir. 90. maddede düzenlenen bu durum kapsamında sözleşmeler kanun hükmündedir. Zira meclis 2012 yılında İstanbul Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasına dair bir kanun çıkarmıştı ve bu kanun Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Atıf yapılan 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, feshi meşru kılmıyor. Bir kanun ne zamandan beri cumhurbaşkanı tarafından kaldırılabiliyor? Yapılan işlemin açıklaması, Cumhurbaşkanının yasamanın yerine geçerek hareket etmeye çalışmasıdır” dedi.
Kararın fonksiyon gaspına işaret ettiğini vurgulayan Bülbül, “Karar yok hükmündedir. Kadın mücadelesinin yıllardır büyük emekler vererek kazanmış olduğu hakların bir gecede çıkarılan bir paragraflık bir kararla yok edilmesi mümkün değildir. Bu karar, kadınların susması ve şiddete boyun eğmesini isteyen zihniyetin ürünüdür” dedi.
Video Haberler
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
- Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'u hiç böyle görmemiştiniz
- İstanbul'da yangın paniği
- Canlı yayında gergin anlar! Perinçek'e böyle yanıt verdi
- Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı
- Tahliye kararı verildi
En Çok Okunan Haberler
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı!
- 'Ya gereğini yapacak ya özür dileyecek'
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'kapatma' açıklaması
- Naci Ağbal görevden alındı
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar