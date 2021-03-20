CHP Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül: "Cumhurbaşkanı kanunu kaldıramaz. Sözleşmenin feshi meşru değil"

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:59

Usulüne uygun olarak onaylanan ve yürürlüğe girer uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğunu hatırlatan Bülbül, “Uluslararası antlaşmalar esas olarak mecliste görüşülerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilmesi için, Meclisin bu anlaşmaların onaylanmasını bir kanunla uygun bulması gerekir. 90. maddede düzenlenen bu durum kapsamında sözleşmeler kanun hükmündedir. Zira meclis 2012 yılında İstanbul Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasına dair bir kanun çıkarmıştı ve bu kanun Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Atıf yapılan 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, feshi meşru kılmıyor. Bir kanun ne zamandan beri cumhurbaşkanı tarafından kaldırılabiliyor? Yapılan işlemin açıklaması, Cumhurbaşkanının yasamanın yerine geçerek hareket etmeye çalışmasıdır” dedi.

Kararın fonksiyon gaspına işaret ettiğini vurgulayan Bülbül, “Karar yok hükmündedir. Kadın mücadelesinin yıllardır büyük emekler vererek kazanmış olduğu hakların bir gecede çıkarılan bir paragraflık bir kararla yok edilmesi mümkün değildir. Bu karar, kadınların susması ve şiddete boyun eğmesini isteyen zihniyetin ürünüdür” dedi.