CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Vatandaşımızın ölmemesi için...

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:40

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada son zamanlarda meydana gelen sel felaketlerine dikkat çeken Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, imar planları yapılırken en az 100 yıllık akış ve yağış rejiminin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Dere yataklarına ve taşkın alanlarına uyulmaması, buralara bina yapılması, derelerin yeterince ıslah edilmemesi ve altyapı eksikliğinin vatandaşların canına mal olduğunu kaydeden Dr. Şevkin, “Bursa Kestel'de 5, İstanbul Esenyurt'ta 1 insanın hayatını kaybettiği sel felaketleri buna acı örneklerdir” dedi.

İSRAFA SON VERİN, ACİL TEDBİR ALIN!

İmar planlarına esas jeolojik etütlerin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Jeolojik sakıncalı alanlara yerleşerek dere yataklarının akış rejimi değiştirilmemelidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan performans sonuçlarına göre, akarsularda ıslah ve taşkın kontrolleri inşasının sadece yüzde 34'ünün gerçekleşmesi kötü bir örnektir.

Raporda, taşkınlardan kaynaklanan ekonomik kaybın her yıl ortalama 100 milyon dolara ulaştığı belirtilmiştir. İktidar, tasarruf önlemleri bahanesiyle DSİ gibi birçok kamu kurumunun ödeneğini kesmektedir. İsraf harcamalarına bir an önce son verip acil tedbirler alınmalıdır. Vatandaşımızın ölmemesi için dere yataklarında ve altyapıda acil tedbirler alınmalıdır”