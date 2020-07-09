CHP-AKP arasında ‘terör’ tartışması

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

AKP’li Cahit Özkan’ın konuşmasının ardından söz alan CHP’li Engin Özkoç’un “Baroların terörle ilişkisi yoktur. AKP’nin yüzde yüzdür” demesi üzerine Meclis’te tartışmalar yaşandı.

AKP’nin FETÖ’yle ilişkili olduğunu söyleyen Özkoç, “Bugün FETÖ’ye mensup milletvekilleriniz vardır. Buna ait bakanlarınız, il başkanlarınız vardır. Siz FETÖ savcısının arkasında duran bir genel başkanın arkasında durdunuz. Siz PKK terör örgütüyle el ele yürüyen, onların önünü açmaya çalışan tek siyasi partisiniz. Baroların bölünmesi vatana ihanettir” dedi.

Özkoç’a yanıt veren AKP’li Özkan, “Şu anda FETÖ liderinin hedefinde bir tek AKP ve MHP var. Cumhur İttifakı var” dedi.

ÖZKOÇ ‘GASP’I SORDU

Bunun üzerine tekrar söz alan Özkoç “Şehitlerin yakınları için toplanan parayı gasp eden siyasi parti misiniz değil misiniz onun cevabını verin. Telefonun arkasında durup da millete ‘çıkın’ diyen, ardından uçaklarla korumalarıyla kalan sizin genel başkanınızdır. Tünellerde saklanan başbakanınızdır. Siz Adil Öksüz’ün, PKK’nin, FETÖ liderinin yanında oldunuz” diye konuştu.

Tartışmaların büyümesi üzerine oturuma ara verildi