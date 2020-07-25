CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: ‘Bakanlığın şirketi bakanlığı mı kazıkladı?’

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Emir, “Dört ay önce bakanlık şirketi USHAŞ’tan ihalesiz yapılan alımla, bugün yapılan alım arasında neredeyse 6 kat fark olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı’nı bu rakamları açıklamaya davet ediyorum” dedi.

KOCA AÇIKLASIN

Emir, Türkiye’de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüs teşhisinde Bioksen firmasının Biospeedy Covid-19 PCR kitinin kullanılmaya başlandığını ancak bakanlığın bugüne kadar bu tercihinin nedenini açıklamadığına dikkat çekti.

Emir, tanı kiti üreten 12 firmanın daha bulunduğunu anımsattı. Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla açıklamak istemediği önemli bir ayrıntı bulunduğunu kaydeden Emir, “Bu tanı kiti, dört ay önce USHAŞ aracılığıyla doğrudan alım yöntemiyle kaç liraya satın alınmıştır? Aynı ürün, iki hafta önce Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ihalesiyle Bioeksen firmasının kendisinden kaç liraya alınmıştır? Biz, arada neredeyse 6 kata kadar fahiş bir fiyat farkı olduğunu biliyoruz. Bakanlığın şirketi, bakanlığı mı kazıklamıştır? USHAŞ’tan pis kokular geldiği için mi, bu ihale DMO üzerinden yapılmıştır? Bakanlık bir yanıt verecekse, yine aynı firmaya verilen DMO ihalesinin, şartnamesi değiştirilerek adrese teslim hazırlanıp hazırlanmadığının yanıtını vermelidir. İhale, nasıl yeniden Bioeksen firmasına gitmiştir?” diye sordu. Emir, “Sağlık Bakanı’nı bu fahiş fiyat farkını açıklamaya davet ediyorum” çağrısını yaptı.