CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: ‘Bakanlığın şirketi bakanlığı mı kazıkladı?’
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs tanısında kullandığı yerli tanı kitine ilişkin yolsuzluk tartışmaları sürerken aynı tanı kitinin bakanlığa dört ay arayla iki farklı fiyattan satıldığını iddia etti.
Emir, “Dört ay önce bakanlık şirketi USHAŞ’tan ihalesiz yapılan alımla, bugün yapılan alım arasında neredeyse 6 kat fark olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanı’nı bu rakamları açıklamaya davet ediyorum” dedi.
KOCA AÇIKLASIN
Emir, Türkiye’de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüs teşhisinde Bioksen firmasının Biospeedy Covid-19 PCR kitinin kullanılmaya başlandığını ancak bakanlığın bugüne kadar bu tercihinin nedenini açıklamadığına dikkat çekti.
Emir, tanı kiti üreten 12 firmanın daha bulunduğunu anımsattı. Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla açıklamak istemediği önemli bir ayrıntı bulunduğunu kaydeden Emir, “Bu tanı kiti, dört ay önce USHAŞ aracılığıyla doğrudan alım yöntemiyle kaç liraya satın alınmıştır? Aynı ürün, iki hafta önce Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ihalesiyle Bioeksen firmasının kendisinden kaç liraya alınmıştır? Biz, arada neredeyse 6 kata kadar fahiş bir fiyat farkı olduğunu biliyoruz. Bakanlığın şirketi, bakanlığı mı kazıklamıştır? USHAŞ’tan pis kokular geldiği için mi, bu ihale DMO üzerinden yapılmıştır? Bakanlık bir yanıt verecekse, yine aynı firmaya verilen DMO ihalesinin, şartnamesi değiştirilerek adrese teslim hazırlanıp hazırlanmadığının yanıtını vermelidir. İhale, nasıl yeniden Bioeksen firmasına gitmiştir?” diye sordu. Emir, “Sağlık Bakanı’nı bu fahiş fiyat farkını açıklamaya davet ediyorum” çağrısını yaptı.
Video Haberler
- İmamoğlu paylaştı: Kadın makiniste saldırı anı
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'dostum dostum' yorumu
- AKP Kadın Kolları'ndan dikkat çeken toplu istifa
- İzmir’in en büyük fay hattı görüntülendi
- Ayasofya’ya giremedi, gözyaşlarına boğuldu
- Ayasofya Camii'nde ilk hutbe: Ali Erbaş kılıçla çıktı
- Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirildi
- Ali Sunal ve Berkay kavga mı etti? İşte ilk açıklama
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması