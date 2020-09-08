CHP Balkan masası İzmir’de toplandı

08 Eylül 2020 Salı, 14:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa CHP'nin Balkan Masalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Şemside Yener, Balkan ve Makedonya göçmen dernekleri temsilcileri katıldı.

“SOYDAŞLARIMIZIN GÜVENİ İYİCE AZALDI”



Balkanlar ve Türkiye'nin ayrı coğrafyalar olarak düşünülemeyeceğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Son 200 yıldır süregelen göçler nedeniyle birbirinden ayrılanların komşuluk bağları hala güçlüdür. Devlet Balkanlar’ı, akraba topluluklarını çeşitli kurumlar aracılığıyla hizmet götürmekte. Bu yapıların sağlıklı ve eşgüdüm içerisinde çalışmaları ülkemiz açısından faydalı. Ancak çalışmalar cemaat yapılanması üzerinden veya ideolojik yaklaşımlarla yürütüldüğünde sahada ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Kısa vadeli çalışmalar, kurumlar arasında eşgüdüm eksikliği, ahbap çavuş ilişkileriyle yapılan atamalar Balkan topluluklarının Türkiye ilişkilerinin giderek zayıflamasına neden oldu. Yapılan hatalar nedeniyle soydaşlarımızın güveni de iyice azaldı. Dahası bu ilişkilerde süreklilik sağlanamadı” di ye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Balkanlar’dan göç edip anayurda dönenlerin ülkemizin en büyük zenginliklerinden biri olduğunu hatırlatarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.