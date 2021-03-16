CHP Ekonomi Masası Hakkari'de: "3 gencimizden biri işsiz"

16 Mart 2021 Salı, 14:47

Hakkari’de bir esnaf, “Destek aldık 1000 lira neyimize yetecek? Benim Bağ-Kur’um şu anda 1200 lira olmuş. Yani neyime yetecek? Kiramı mı vereyim? Bağ-Kur’uma mı vereyim? Hangisine sayayım? Bu şekilde fazla sürmez” diyerek, CHP Esnaf Masası heyetine dert yandı. Bir vatandaş ise, yaşadığı sıkıntıları "Vallaha utanıyorum. Kuru ekmeği eve götüremiyorum” diye anlattı.

CHP Esnaf Masası heyeti, 81 ilde esnaf ve esnaf odalarını ziyaret etme planı kapsamında Hakkari’ye geldi. Hakkari esnafı, dertlerini CHP heyetine anlattı.

Bir züccaciye esnafı, yaşadıkları sıkıntıları şöyle özetledi:

“Esnaf destek kredisini aldık, ama kira desteğini almadık. 1000 lira neyimize yetecek? Benim Bağ-Kur’um şu anda 1200 lira olmuş. Yani neyime yetecek? Kiramı mı vereyim? Bağ-Kur’uma mı vereyim? Hangisine sayayım? Elektrik, sudur, şudur, budur Covid’de bayağı etkilendik yani. Zaten Türkiye’de bir ekonomi sıkıntımız vardır. Ama ekonomi de en önemli etkendir. Yani ekonomi olmayan bir yerde hiçbir şey üretilemez. Bu şekilde fazla sürmez. Zaten küçük esnaf bitti. Özellikle büyük marketler, BİM’ler, A101’ler tamamen bitirdi. Küçük esnaf yani en çok 6 ay dayanabilir. Yani devletin buna bir destek atması lazım.”

“İNSANLAR 5 LİRAYA AYAKKABI BOYATAMIYORLAR”

CHP heyetinin ziyaret ettiği ayakkabı boyacısı da pandemi dönemindeki sorunları için şunu söyledi:

“Pandemiden dolayı biz de işsiz kaldık. Beş yıl önce bir okulda çalışıyordum. Okullar, özel okul olduğu için kapandı. Beş yıldan sonra biz de işte böyle işlerle uğraşarak geçimimizi sağlıyoruz. Sokağa çıkma yasağında evdeydim. Vallahi zor geçiniyorduk. Yardımlaşmalarla… Çocuklarımızı zor okutuyorum. Başka hiçbir yerden gelirim yok. Sadece ayakkabı boyuyorum. Vallahi işte devlet bize yardımcı olsun. Öğrencilerimiz var. Öğrencilerimizi okutmak için bize bir destekte bulunsunlar. Bir para yardımında bulunsunlar. Vallahi insanların da maddi durumlar iyi değil. Bazen soruyorlar kaça boyuyorsun diye? 5 lira diyorum. Çok diyorlar.”

“VALLAHA UTANIYORUM, KURU EKMEĞİ EVE GÖTÜREMİYORUM”

CHP heyetine dert yanan bir vatandaş, şöyle konuştu:

“Heyet olarak gelin bakın. Bizi çamurdan kurtarın. 20 defadan fazladır ben belediyeye gittim. Belediye bizimle ilgilenmedi. 8 tane çocuğum var. 8 çocuğumdan 3’ü üniversite bitirdi. Atama yapılmadı. Ziraat, tarım falan hiçbir şey kalmadı. 20 tane aileyiz biz bir tanemize İş-Kur iş vermedi. Acaba biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Neden bu kadar hakaret oluyor bize? Hakaret yapmasın adalet yapsın. Bazı evlere, bir evde 4 tane İş-Kur verilirken bize bir tane bile verilmiyor. Bu böyle olur mu? Tarım öldü hiçbir şey kalmadı. Vallaha utanıyorum. Kuru ekmeği eve götüremiyorum.”

“GELSİN BİR FAKİRİN SOFRASINDA OTURSUN BAKALIM”

Hakkari’de bir ayakkabı boyacısı, insanların evlerine ekmek götürecek parası bile olmadığı için ayakkabısını boyatmadığını söyleyerek şunları dile getirdi:

“İş yok abi ya. Boya yaptırmıyorlar ki. Millet de para yok. Milletin evine ekmek götürecek parası yok yani. Burada öyle bir sistem olmuş ki fakiri ölüyor, zengini yükseliyor. Fakir fukaraya hiç bakmıyorlar. Demiyorlar ki ben bir fakiri gezeyim. Hep zenginlere. Herkes koltuk peşinde. Gelsin bir fakirin sofrasında otursun bakalım. Tabii kendi tok.”

“OYLARIMIZLA SEÇİLEN İNSANLARI HOR GÖRMESİNLER”

CHP heyetinin Hakkari ziyareti esnasında derdini sorduğu bir sokak satıcısı, şunları söyledi:

“Derdimiz büyük. Esnafız, işimiz yok, gücümüz yok. Malum, zor durumdayız. Bu pandemi süreci bayağı bizi etkiledi. Bir de işin siyasi kısmını düşünün. Bizim oylarımızla bizi terörist ilan edip bizi bu hale düşürenler kendilerinden utansınlar. Bunu Meclis’te dile getirin. Sonuçta biz de vatandaşız. Oylarımızla seçilen insanları hor görmesinler.”