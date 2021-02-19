CHP Ekonomi Masası kanalı kuruldu
Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı ‘CHP Ekonomi Masası TV’ YouTube üzerinde kurduğu kanalla herkesin anlayacağı dilden ekonomideki gerçekleri anlatacak.
Türkiye’de yaşanılan ekonomik kriz vatandaşları adeta iktisatçı yaptı. Sadece ekonomistlerin bildiği swap, reel faiz, ileri tarihli kur hesabı gibi birçok konuyu vatandaş da öğrendi.
Bununla beraber hükümetin başarısız ekonomi politikalarını gizlemek için verileri çarpıtması, Türkiye’de tarafsız verilere dayanılarak yorum yapılması ihtiyacını da doğurdu. İşte bu bağlamda hem işletme sahiplerinin hem de hane halklarının doğru bilgilere kavuşması için CHP Ekonomi Masası harekete geçti. CHP Ekonomi Masası TV’nin editörü ekonomist Evren Devrim Zelyut kurdukları kanalla ilgili şunları söyledi: ‘CHP Ekonomi Masası üyeleri sadece siyasetçi kimliği taşımıyor. Konularında uzman, yaşamın içinde olan insanlar. Bu nedenle makro ekonomik verileri düzenli olarak kanalımızda yorumlayacaklar. Bu yorumlarla girişimciler ve hane halkları geleceği daha rahat göreceklerdir.’
Kanalın ilk video/analizi CHP Sözcüsü, Ekonomi Masası Başkanı Sayın Faik Öztrak ile yapıldı. Öztrak Merkez Bankası’nın son faiz kararını değerlendirdiği analizde Türkiye’nin verdiği faizin dünyada ilk onda olduğu, bu faiz düzeyinin sürdürülmesinin oldukça zor olduğunu belirtti. Öztrak ayrıca faizin etkileyeceği kesimlerin kimler olacağını açıklayarak, Lira’nın değerinin korunması için neler yapılması gerektiğini de anlattı.
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