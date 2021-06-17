CHP Ekonomi Masasından inceleme: ‘Devlet tefeci olmuş’

17 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

CHP Ekonomi Masası, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır’ı kapsayan beş Güneydoğu kentine yaptığı ziyarette esnafın, çiftçinin ve yurttaşın sorunlarını dinleyerek raporlaştırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı bilgi notunda şu noktalar öne çıktı:

- Diyarbakır’da çiftçiler Silvan Sulama Kanalı’nın tamamlanmasını istiyor. Çiftçiler, “Kanal İstanbul’da ısrar edileceğine Kanal Silvan tamamlansa üreticilerin hiçbir sıkıntısı kalmaz” diyor.

- Kuraklık, artan ilaç ve gübre fiyatları nedeniyle de zor günler geçirdiklerini belirten çiftçiler, 2020 Haziran’da tonu 2 bin 250 TL olan DAP gübrenin fiyatının bu yıl 5 bin 600 TL’ye çıktığını belirtiyor.

- Odalara kayıtlı esnaf sayısı azalırken, bu kesimin temsilcilerinin şu vurgusu dikkat çekiyor: “Krediler nefes vermek bir yana nefes kesecek cinsten. Geçen yıl yüzde 7.5 olan kredi faizi bu yıl yüzde 17.5. Sakın bu kredilerin eline düşmeyin. Eskiden tefeciler vardı, şimdi tefecinin kendisi devlet olmuş durumda.”

-Diyarbakır’da bir kantin işletmecisi ise yaşadığı sorunları şöyle anlatıyor: “Devletten bize gelen, bugüne kadar son hibe ve kira desteği dahil toplam 9 bin lira. BAĞKUR primim, kira borcum çoktan 50 bin lirayı geçti. Kredi kartı borcumuzu hiç saymıyorum. Yardım için belediyeye, kaymakamlığa gittiğimizde gıda paketi veriyorlar. Devletin bankaları, borcum karşılığında makarna ve çayı kabul etmiyor ki.”

‘HAYVANLARIMIZI DOYURAMIYORUZ’

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılık. Ancak besiciler geçen yıl 80 lira olan yemin bu yıl 160 TL’ye çıktığını belirtiyor. Muşlu bir besici şunları söyledi: “Hayvan almak çok pahalı değil. Asıl derdimiz onu nasıl doyuracağımız. Bakamadığımız için kapatmak zorunda kalıyor, hayvanları yok pahasına satıyoruz, sermayemizi kaybediyoruz. Bu bölgelerde bir yıla kalmaz besicilik biter. İnsanlar da işsiz kalır.”