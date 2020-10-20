CHP Gençlik Kolları'ndan AKP'nin kampanyasına yanıt

20 Ekim 2020 Salı, 16:14

AKP Gençlik Kolları’nın resmi Twitter hesabından paylaştığı “Sen kimsin?” videosu sosyal medyada gündem oldu. ‘Sen kimsin?’ sorusuyla başlayan videoda verilen cevaplar arasında Selahattin Eyyubi’den Muhammet Fatih Safitürk’e, Yasin Börü’den Musab Bin Umeyr’e kadar birçok isim sayıldı. Ancak videoda Atatürk'e yer verilmemesi büyük tepki topladı.

AKP Gençlik Kolları’nın bu paylaşımına gelen yorumlar ise videodan daha çok konuşuldu. Paylaşıma binlerce yorum gelirken, sosyal medya kullanıcılarının AKP döneminde yaşanan acıları hatırlattığı görüldü.

Kullanıcılar, “Sen Kimsin” başlıklı paylaşıma, “Ben cebine para sıkıştırdığınız kanser hastası Dilek’im”, “Ben arabayla çarptığınız ama intihar etti diyerek dosyası kapatılan Rabia Naz’ım”, “Ben Ensar Vakfı'nda istismar edilen çocuğum”, “Denetlemediğiniz, ihmal ettiğiniz için yerin altından çıkamayan 301 madenciyim” yorumlarını yaptı.



CHP Gençlik Kolları da sosyal medyada yapılan bu yorumları toparlayarak bir video hazırladı ve AKP Gençlik Kolları'nı etiketleyerek Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sen seç, ben hangisiyim? @AKGenclikGM"