CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, ‘pembe tablo’ çizen TÜİK’i eleştirdi

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Salgın nedeniyle durdurulan borca itiraz sürelerinin, geçen hafta başında tekrar açıldığını, adliyelerdeki icra müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun kamuoyuna da yansıdığını anımsatan Erkek, salgına karşın adliyelerde sosyal mesafenin yok sayıldığını, yurttaşların saatlerce sıralarda beklediğini aktardı.

Erkek; “Bu durum aynı zamanda kara tablodur. Çünkü sorun sadece hastalığın yayılması değil, yurttaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunların mahkemelere yansımasıdır. Hafta başında adliyelerde yaşanan yoğunluğun nedeni, yurttaşlarımızın keyfi tutumu değil, iktidarın ekonomi politikalarıdır” değerlendirmesini yaptı.

LİYAKATSİZ ATAMALAR

Ekonomide yaşanan kara tabloyu resmi rakamlar da gösterdiğine işaret eden Erkek, “İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı 2012 yılında 21 milyon 6 bin 774 iken 2019 yılında bu sayı 31 milyon 485 bin 90’a yükselmiştir. Artış yaklaşık yüzde 50’dir” dedi. Erkek, geçen yıldan devreden dosya sayısının yüzde 54.7, yıl içinde açılan dosyaların ise yüzde 40.3 arttığına işaret etti.

Kamu bankaları yönetim kurullarına atamalarında liyakatın gözetilmediğini belirten Erkek , “Bu koşullar altında, kamu bankaları yönetim kurullarına güreşçi, eski AK Parti milletvekili ve liyakatli değil sadakatli bürokratlar atanmaktadır. Daha acısı yandaş ataması sonrası Saray’ın keyfine uygun rakamlar üretmekten sorumlu TÜİK, işsizliği düşürüp, güllük gülistanlık bir ülke tablosu çizmektedir. Oysa yurttaşların yaşadığı gerçekler ise acıdır” değerlendirmesini yaptı.