Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken görevinden istifa etti
CHP Genel Başkanı Başdanışmanı ekonomist Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken sosyal medya hesabından istifa kararı aldığını duyurdu.
Twitter’dan açıklama yapan Eken, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı gorevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerini kullandı.
CHP'DEN İSTİFA ETMEDİĞİNİ BELİRTTİ
Daha sonra bir açıklama daha yapan Eken CHP'den istifa etmediğini belirterek; 'Ben sadece gorevimden istifa ettim, partimden değil. Bundan sonra partim için bir birey olarak canla, başla çalışmaya devam edeceğim.' ifadelerinde bulundu.
Genel Başkanımız ülkemizin yetiştirdiği en dirayetli ve en dürüst devlet ve siyaset adamlarından biridir. @herkesicinCHP @kilicdarogluk— Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken (@MehmetHasanEken) January 15, 2021
Ben sadece gorevimden istifa ettim, partimden değil. Bundan sonra partim için bir birey olarak canla, başla çalışmaya devam edeceğim.— Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken (@MehmetHasanEken) January 15, 2021
Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Başdanışmanlığı gorevimden istifa ettim. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.— Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken (@MehmetHasanEken) January 14, 2021
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