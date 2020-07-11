CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek’te 25 yıl önce 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü ‘Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde yayımladığı mesajda “21. Yüzyılın eşiğinde, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıldönümü. İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl dış politikanın izlendiği bir dünya için 21. Yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız” dedi.