CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız
Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek’te 25 yıl önce 8 bin 372 kişinin katledildiği ‘Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek’te 25 yıl önce 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü ‘Srebrenitsa Katliamı’nın yıldönümünde yayımladığı mesajda “21. Yüzyılın eşiğinde, Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız” dedi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıldönümü. İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl dış politikanın izlendiği bir dünya için 21. Yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız” dedi.
Bugün Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıldönümü. İnsanların kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmedikleri, demokrasinin egemen olduğu, barışçıl dış politikanın izlendiği bir dünya için 21. Yüzyılın eşiğinde Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu soykırımı asla unutmayacağız. pic.twitter.com/NHLzwhI9N5— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 11, 2020
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