CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemizi ziyaret etti

04 Mart 2021 Perşembe, 16:47

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemizin İstanbul-Şişli'deki merkez binasını ziyaret etti. CHP Liderine Genel Başkan Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin eşlik etti.

Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin konuşulduğu buluşmada Kılıçdaroğlu, gazetemize sınırlı sayıda üretilen bir vazo hediye ederken, Vakıf Başkanı Alev Coşkun ve Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ise, gazetemizin simge ismi İlhan Selçuk'un Cumhuriyet Kitapları tarafından yeniden basılan 'Yüzbaşı Selahattin'in Romanı'nı takdim etti.

Görüşme sonrası ziyareti değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Gazetesi basın tarihimizin, en değerli organlarından biridir. Cumhuriyet ile yaşıttır. Dolayısıyla bu gazeteyi ziyaret etmek, yazarlarıyla buluşmak bizim için ayrı bir onurdur. Cumhuriyet'i seviyoruz, yazarlarını seviyoruz. Sadece ben değil, siyasetle ilgilenen herkes, Cumhuriyet Gazetesi'ne mutlaka bakıyor, okuyor. Yazarlarını mutlaka değerlendiriyor. Bizim açımızdan, siyaset açısından son derece değerli bir yayın organı. Kendilerini, yazarlarını kutlamak için buradayım" dedi.



