Kadıköy esnafı: 'Eve ekmek götürecek gücümüz kalmadı'

04 Mart 2021 Perşembe, 16:01

Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi ziyaretinin ardından bölgedeki esnafı ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Kılıçdaroğlu, Kadıköy Tarihi Çarşı’da, henüz kepengini açamamış bir dükkanın önünde esnafla bir araya geldi.

Bir kadın esnaf, “Hep birlikte dertlerimiz anlatmak istiyoruz. Kepenklerimiz iki gün önce açıldı ama ne yazık ki bu dönemde büyük bir hareket olmadı. Devredenler, batanlar ne yazık ki bu süreçte bize bir şey çıkamadı. Haziranda da açıldığında normalleşme söylendi ama haziranda da eski iş performansı kavuşamadık. Bar ruhsatı olan mekânlar bir yıldır kapalı hiç açılmadılar ve artık gerçekten kimsenin direnecek gücü kalmadı nefes alamıyoruz artık" dedi.

"ESNAFIN EVE EKMEK GÖTÜRECEK GÜCÜ KALMADI"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi kiraların yüksek olduğunu söylediler evet doğru bu bölgede kiraların yüksek olması da doğal. Ama bu yüksek kiralara bu süreç içerisinde kirayı almıyorum ve bir süre için kirayı iptal ediyorum diyen oldu mu? Mülk sahipleri bir öneride bulundu mu?" diye sordu.

Kadıköy Esnaf Derneği üyesi kadın esnaf, “Maalesef olmadı. Yarı yarıya kirayı düşüren yerler oldu ama mal sahiplerini de mağduriyetini anlayabiliyoruz. Ama ne yazık ki kimsenin ödeyecek gücü yok şu anda. Bu anlamda devletin bir yaptırımda bulunması gerekli.

Mal sahiplerini de mağdur etmeyecek esnafı da mağdur etmeyecek. Üç aylık süreç için sadece tahliye olmayacak denildi. Mesela benim duruşmam var nisan ayında ilk duruşmam gerçekleşti ikinci duruşmaya ertelendi tahliye duruşması. Ve benim gibi onlarca mekan var Kadıköy’de kiralar çok yüksek esnafın kendini doğrultacak eve ekmek götürecek gücü kalmadı. O yüzden sizlerden bu anlamada destek bekliyoruz" diye konuştu.

"DAHA NE KADAR DAYANIRIZ BİLMİYORUZ"

Bir başka esnaf da Kadıköy esnafı olarak geniş katılımlı bir eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Esnaf, "Sorunlarımızı anlattık, duydular ama çözüm üretemiyorlar bunu anlayamıyoruz biz. Daha ne kadar dayanırız onu da bilmiyoruz. Ama şu anda işletmelerin açılmasının hiçbir anlamı yok çünkü. Bizim işimiz akşam 7’den sonra başlıyor. Biz kongrelerde Covid’in daha fazla artığını düşünüyoruz. Sanki biz dükkanlarımızı açtık diye Covid vakaları yükseldi" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da defalarca esnafın sorunlarını dile getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Defalarca esnafın sorunlarını dile getirdim ben. Parti sözcümüz getirdi. TBMM'de grup başkanvekillerimiz dile getirdi. Diğer partiler de dile getirdi. Kimsenin hakkını yemek istemem. Muhalefet partileri devamlı esnafın sorunlarını dile getirdi. Ama en ağırlıklı olarak biz getirdik. Bazı toplantıları sadece esnaf için yaptık. Sadece sorunları dile getirmedik, çözümü de önerdik.

Örneğin sizin vergileriniz var. Sosyal güvenlik primleriniz var. Sizlere en azından kredide verildi. Bazıları aldı bazıları hiç alamadı. En azından o kredi faizlerinin tamamen silinmesi gerektiğini söyledik. Sosyal güvenlik primlerinin taksitlendirilmesi belli bir zaman dilimine yayılması, faiz alınmaması gibi pek çok şeyi söyledik. Aslında bir kısmı oldu bir kısmı olmadı fakat sonuçta mağdur olan sizsiniz ama ben size şunu söyleyebilirim asla umutsuzluğa kapılmayın bir süre sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişecektir."

Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.