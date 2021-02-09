CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'den istifası sonrası: "Demokraside bunlar olabilir" açıklamasını yaptı

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Edinilen bilgilere göre Muharrem İnce’nin CHP’den istifa ederken kullandığı ifadelerin gündeme geldiği toplantıda Kılçdaroğlu’nun, “Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Bu, CHP’den ilk istifa değil. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar oldu. Demokraside bunlar olabilir. Biz, vatandaşın gündemi olan ekonomik sorunlarla ilgilenmeye devam edeceğiz” dediği öğrenildi.

TÖRENE KATILMAYACAK

Öte yandan Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan’ın yemin törenine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun davet edildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bugün düzenlenecek yemin törenine katılmayacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Fidan’ın iddianamelerinde intihal yaptığını kaydederek “Bilgi hırsızlığı yapan bir insanın Anayasa Mahkemesi’nde ne işi var? Eğer onur varsa, şeref varsa, o görevden derhal istifa eder” demişti.