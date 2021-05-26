CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik etti.

AA
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:36
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "18 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselen Altay’ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Denizli'yi de telefonla arayıp tebrik ettiği öğrenildi.


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