CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen Altay'a tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Altay Spor Kulübünü tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, "18 yıllık aranın ardından Süper Lig’e yükselen Altay’ı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Denizli'yi de telefonla arayıp tebrik ettiği öğrenildi.
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