CHP Genel Merkezi'nde dev Filistin bayrağı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Filistin bayrağı asıldı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı eylemleri sürüyor. Türkiye'den İsrail'in katliamına tepkiler her kesimden yükselmeye devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asılarak, "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır" yazıldı.
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