CHP Genel Merkezi'nde dev Filistin bayrağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Filistin bayrağı asıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 15:38
CHP Genel Merkezi'nde dev Filistin bayrağı
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İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı eylemleri sürüyor. Türkiye'den İsrail'in katliamına tepkiler her kesimden yükselmeye devam ediyor. CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asılarak, "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır" yazıldı.

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