CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan AKP'li Yavuz'a: Seçim olsa kazanamayacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, erken seçim hakkında kullanmış olduğu sözlere seçimden korkuyor diyerek yanıt verdi.

ANKA
18 Temmuz 2021 Pazar, 21:54
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan AKP'li Yavuz'a: Seçim olsa kazanamayacak
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKP'li Yavuz'un, "Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.

Özkoç, sözlerini alıntıladığı Yavuz’a, "AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış. YANİ SEÇİM OLSA KAZANAMAYACAK ERKEN SEÇİDEN KORKUYORUZ DİYOR." dedi.



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