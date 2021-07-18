CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan AKP'li Yavuz'a: Seçim olsa kazanamayacak
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un, erken seçim hakkında kullanmış olduğu sözlere seçimden korkuyor diyerek yanıt verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AKP'li Yavuz'un, "Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.
Özkoç, sözlerini alıntıladığı Yavuz’a, "AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış. YANİ SEÇİM OLSA KAZANAMAYACAK ERKEN SEÇİDEN KORKUYORUZ DİYOR." dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz itiraf gibi açıklama yapmış: "Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor."— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 18, 2021
YANİ SEÇİM OLSA KAZANAMAYACAK ERKEN SEÇİMDEN KORKUYORUZ DİYOR.
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