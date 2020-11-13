CHP heyeti farklı kesimlerle görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’ndaki isim değişikliklerini, “Yardımcı kaptanlar yeni, pilot eski, uçak metal yorgunu” sözleriyle yorumladı.
CHP’nin Ekonomi Masası, Doğu Akdeniz mesaisine dün Mersin’den başladı. Öztrak’ın başkanlık yaptığı heyet, odalar, borsalar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada değerlendirmelerde bulunan Öztrak, Türkiye’de devlet krizi ve ekonomik krizin iç içe geçtiğini belirterek 2017 yılında olağanüstü şartlarda yapılan bir referandumla rejimin değiştiğini anlattı.
Öztrak, “Hukukun üstünlüğü kalktı. En çarpıcı örneğini dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin yargılanmasında gördük. Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne ben seni tanımıyorum, dedi. İşte devlet krizi bu” dedi.
CHP’nin, krizden çıkış yolunu dört sacayağı üzerine oturttuğunu ifade eden Öztrak bunları hukuk devleti ve demokrasi, üreten ülke, güçlü sosyal devlet ve sürdürülebilirlik olarak özetledi.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Fatih Altaylı'ya kötü haber
Video Haberler
- Çürük elmalar meyve suyu üretiminde kullanılacak
- Akşener yurttaşla türkü söyledi
- Beyoğlu'nda insanlık ölmemiş dedirten davranış
- Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı kamerada
- Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Korkunç an kamerada
- Sakarya'da insanlık ölmüş dedirten olay!
- İnce'nin 'Tele1’e neden çıkamıyorum' sözlerine yanıt
- Berat Albayrak'a ağır gönderme
- Havai fişek fabrikasındaki facianın görüntüleri
- Taksim'deki yasaktan bihaber olanlara ceza yağdı!
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor
- Gözaltına alınan eski bakan serbest bırakıldı
- Erdoğan ve Melih Gökçek'in dikkat çeken buluşması
- Fatih Altaylı'ya yeni görev
- Türk gözlemciler Dağlık Karabağ’a girmeyecek
- Merkez Bankası'ndan açıklama
- ABD'nin 46'ıncı başkanı Biden ne kadar maaş alacak?
- 'Covid-19 bunun yanında hafif kalacak'
- Meral Akşener: Akıl sağlığına dikkat etmek lazım
- Fatih Altaylı'ya kötü haber