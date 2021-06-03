CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu: "Yasama oldu bittiye getiriliyor"

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

CHP’li Kaboğlu, 27. dönemde TBMM’ye 108’i uluslararası antlaşmalar olmak üzere 181 teklif geldiğini anımsatarak şunları söyledi: “Toplamı 2 bin 235 maddeden oluşan 181 teklifin 41’i ‘torba’ usulü ile getirildi. Torba maddelerin sayısı ise 1395’e ulaştı. AKP ve MHP ile özdeşleşen bu yöntem, anayasal yargı denetimini zorlaştırıyor ve niteliksiz yasamaya neden oluyor. Torba tekliflerden çeşitli gerekçelerle çıkarılan maddeler, kısa süre içerisinde başka bir torba teklife transfer edilerek yeniden Meclis’e getiriliyor.

Saray’dan ve onun güdümündeki bakanlıklardan gelen teklifler, seçilmiş 600 milletvekilini araca dönüştürerek yetki gaspına dönüşüyor. Uzlaşıdan çok dayatmaya, muhalefeti yok sayıp kendi ittifakını dahi görmeyen, seçilmişlerin değil atanmışların adeta yasama görevini aldıkları bu sistem içinde nitelikli yasama yapmak çok zor. Bu yetmezmiş gibi Saray 73 kararname çıkardı, bu kararnamelerdeki madde sayısı da 2 bin 370 oldu. Yasamayı oldubittiye getiren bu yeni sistem, tek kişi yönetiminin sonucu” dedi.

Kaboğlu, zorunlu trafik sigortasında vatandaşı mağdur edeceği için torba tekliften çıkarılan iki maddenin beş gün sonra başka bir teklife eklendiğini de kaydetti.