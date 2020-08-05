CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'ndan İnce'ye: "Tarihte hain olarak anılacaktır"

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:59

Yeni parti kuracağını açıklayan eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan'dan çok ağır sözler geldi.

Ozan Uyan, Muharrem İnce'yi sosyal medya hesaplarından hedef aldığı açıklamasında, CHP'nin 2018 yılında Cumnhurbaşkanı Adayı olarak gösterdiği İnce için "hain" nitelemesinde bulundu.

Uyan, İnce için ‘’CHP sayesinde bu memleketi yönetmeye aday olanlar kişisel menfaatleri sebebiyle yeni bir parti imasıyla bu onurlu bayrağa ihanet içerisinde olarak tarihte yerini Hain olarak alacaklardır.’’ sözlerini kullandı.

Uyan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

‘’Kaç kere Genel, yerel, referandum, Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik.

Kazandık, kaybettik;

Yeri geldi kaybettiğimizi bile bile sabahın son saatlerine kadar seçim tutanağı aradık bir oy daha fazla için...

Yeri geldi dağ köylerinde bir oy için hemşerilerimizi ikna etmeye çalıştık.

Yeri geldi binlerce genç yoldaşımız ile birlikte konserler verdik, alanlarda haykırdık, etkinlikler yaptık.





Yeri geldi işten atıldık, yeri geldi okulumuz uzadı, yeri geldi bu genç yaşımızda baharımızı 6 okun onurlu bayrağına verdik.





Hiç bir çıkar ve menfaat beklemeksizin

Alın terimiz;

Helal olsun! Feda olsun !





Ama hep bildik, bizi biz yapan her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne borçlu olduğumuzu...

Şu açıkça bilinmelidir ki koca çınardan en fazla toz alırsınız,

Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde milletvekili, veyahut Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde bu memleketi yönetmeye aday olanlar kişisel menfaatleri sebebiyle yeni bir parti imasıyla bu onurlu bayrağa ihanet içerisinde olarak tarihte yerini Hain olarak alacaklardır.

Ve biz gençler;

Bizden sonra gelecek genç yol arkadaşlarımız;

59 yıldır olduğu gibi bu davanın en inançlı neferleri olacaktır.

Ve biz biliyoruz ki;

Her ne olursa olsun Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ilk genel seçimde İKTİDAR olacağız!





İKTİDAR OLACAĞIZ !"



