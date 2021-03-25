CHP, kadın istihdamını Meclis gündemine taşıdı

25 Mart 2021 Perşembe, 19:08

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın istihdamındaki düşüşün ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla hazırladığı araştırma önergesi CHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu.



SALGIN SÜRECİNDE EN BÜYÜK ZARARI KADINLAR GÖRDÜ

İşsizlik oranının Kasım 2020 döneminde erkeklerde yüzde 24, kadınlarda ise yüzde 37,7 olarak gerçekleştiği belirten önergede “Salgın süreci en büyük darbeyi 'emek piyasasının en korunmasız ve ikincil, ucuz emeği konumunda olan' kadınlara vurmuştur” denildi. Covid-19 nedeniyle işbaşında olan kadınların sayısının ve çalışma sürelerinin düşmesi sebebiyle Kasım 2020 döneminde 1 milyon 75 bin kadın iş kaybı yaşadığına dikkat çekilen önergede pandemi etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranının kadınlarda yüzde 43 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ARTIYOR, TABLO VAHİM

DİSK-AR’ın “Uluslararası Eşit Ücret Günü” dolayısıyla yaptığı çalışma sonucunda elde edilen verilere değinilen önerge şöyle:

"Türkiye’de erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31 fazla gelir elde ettiği, ücret gelirlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin arttığı, 2006 yılında yüzde 12 olan ücret farkının 2019 yılında yüzde 20,7’ye yükseldiği ve kendi hesabına çalışan erkeklerin gelirinin kadınlardan yüzde 77,3 fazla olduğu belirtilmiştir. TÜİK verilerine göre ise toplam iş gücü son bir yılda 1 milyon 406 bin azalarak 32 milyon 477 binden 31 milyon 71 bine gerilemiş ve iş gücünde toplam azalış yüzde 4,3 oranında gerçekleşmiştir. Türkiye’de kadınların son bir yılda erkeklere göre iş gücü piyasalarından daha fazla çekilmek zorunda bırakılması vahimdir."

ÜMİTSİZ KADIN İŞÇİLERİN SAYISI 805 BİN

Kayıt dışı kadın istihdamının, pandemi döneminde çok daha kırılgan hale geldiği vurgulanan önergede, ümitsiz kadın işçilerin sayısında Covid-19 etkisiyle ciddi yükseliş yaşandığı, Kasım 2019'da 297 bin olan ümitsiz kadın işsizlerin sayısının son bir yılda 508 bin kişi artarak 805 bine yükseldiği vurgulandı.

Türkiye’de kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikaların planlanarak ivedi hayata geçirilmesi, kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilerek caydırıcı önlemler alınması ve toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemeler yapılması amacıyla TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulması istenen önerge şöyle:

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) internet sitesinde yayınlanan 'Salgın Sürecinde Kadın Emeği' başlıklı yazıda özetle, Türkiye bakımından, yalnızca kadın istihdamının yüzde 56,6’nı oluşturan hizmetler sektörünü ele aldığımızda dahi 3,5 milyon kadının doğrudan etkilendiği bir boyuta ulaştığı öte yandan salgın sürecinde okulların, kreşlerin, bakım evlerinin kapatılması ile bakım emeğinin büyük oranda kadınların üzerine kalması, hijyen ihtiyacının artması, kadın işsizliğindeki büyük artışın önemli nedenlerinden biri olduğu, kadınların ev ve bakım hizmetlerini yürütebilmek için, işten ayrılmak ya da yarı zamanlı ve geçici işlerde çalışmak zorunda kaldığı ifade edilmektedir.

Önümüzdeki süreçte ücretsiz aile işçiliğinin daha da artacağı, kadın işsizliğinin orantısız artışı, özellikle işten atma yasağının kalkması sonrası daha da artacağı ve salgın döneminde işsiz kalan kadınların işgücüne katılma olanağı bulamayacağı, bulanların ise daha eşitsiz koşullarda çalışmaya mecbur kalacağı, tam zamanlı çalışma ile aynı ücret ve sosyal hakları sunmayan yarı zamanlı çalışmanın yaygınlaşması ve kalıcılaşmasının kadın emeğini sürüklediği ciddi bir eşitsizliğin derinleşeceği ve yaygınlaşacağı belirtilirken; cinsiyete dayalı ücret uçurumunun kapatılmasında güçlükle elde edilen ilerlemenin ise onlarca yıl geriye gitme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna yer verilmektedir."