CHP kaynakları, partinin 1645, AKP’nin ise 3 bin sandıkta görevlisi olmadığını açıkladı

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13 bin sandıkta partinin görevlisinin olmadığı ve 4 milyon oyun sokakta bırakıldığı iddiasına karşı CHP, seçim günü bileşenler, ittifaklar ve yapılan işbirlikleriyle görevli bulunmayan sandık sayısının 1645 olduğu bilgisini paylaştı.

CHP kaynakları, AKP’nin aynı seçimde 3 bin sandıkta görevlisinin olmadığına dikkat çekerek, iddiaların aksine partinin sandıklara hâkim olduğunu kaydetti. Muharrem İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi” adıyla başlattığı hareketi anlattığı toplantıda, CHP’ye yönelik sert eleştiriler yöneltmişti.

İnce, 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin 13 bin sandıkta görevlisinin bulunmadığı ve buna bağlı olarak 4 milyon oyun sokakta bırakıldığını iddia etmişti. CHP’de önceki gün yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddiayla ilgili, “CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır.

Sadece kendisi değil, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bu çalışma yürütülmüştür” denilirken, konuyla ilgili başka bir bilgiye yer verilmemişti.

VERİLER PARTİ KAYITLARINDA

CHP kaynakları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye genelinde 188 bin sandık bulunduğu partinin bileşenler, ittifaklar ve yaptığı işbirlikleriyle birlikte sandıkların yüzde 98’ine hâkim olduğunu ifade etti.

CHP kaynakları, kamuoyunda tartışılan iddialarla ilgili bütün verilerin partide kayıt altında olduğunu belirtirken, Muharrem İnce’nin de seçimin ardından 2 yıldır partiden bu konuda hiçbir talepte bulunmadığına da dikkat çekti.