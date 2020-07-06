CHP kurultayında salgın önlemi; Broşür ve kart dağıtılmayacak
CHP’nin 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultayı için Parti Meclisi (PM) adaylarının koronavirüs dolayısıyla bulaşma riski oluşturmadan kendilerini delegeye tanıtabileceği alternatif yöntemler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.
Bu kapsamda kart ve broşür dağıtımı yerine oluşturulacak ayrı alanlardaki ekranlarda PM adaylarının kendilerini tanıtmaları sağlanacak.
Kurultayın yapılacağı Odeon’da birden fazla alan oluşturulacak. Seçim işlemlerinin yapılacağı alanın yanı sıra açık havada kurultayı takip etmek isteyenler için canlı yayınlar yapılacak.
Salona görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.
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