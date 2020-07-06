CHP kurultayında salgın önlemi; Broşür ve kart dağıtılmayacak

CHP’nin 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilecek 37. Olağan Kurultayı için Parti Meclisi (PM) adaylarının koronavirüs dolayısıyla bulaşma riski oluşturmadan kendilerini delegeye tanıtabileceği alternatif yöntemler üzerinde değerlendirmeler sürüyor.

Mahmut Lıcalı
06 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00
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Bu kapsamda kart ve broşür dağıtımı yerine oluşturulacak ayrı alanlardaki ekranlarda PM adaylarının kendilerini tanıtmaları sağlanacak.

Kurultayın yapılacağı Odeon’da birden fazla alan oluşturulacak. Seçim işlemlerinin yapılacağı alanın yanı sıra açık havada kurultayı takip etmek isteyenler için canlı yayınlar yapılacak.

Salona görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.


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